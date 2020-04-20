Порошенко обвинили в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела Burisma

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко обвинил экс-президента Петра Порошенко в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела против нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Страна.ua».

По словам Телиженко, Порошенко получал деньги из нескольких источников, владельцем которых был его ближайший соратник Игорь Кононенко. «Окончательная сумма, которую получил господин Порошенко — это было 200 миллионов долларов за Burisma, за закрытие дела», — сказал дипломат.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин утверждал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности Burisma Holdings.

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое американский президент Дональд Трамп якобы оказывал на действующего президента Украины Владимира Зеленского. По некоторым данным, в июле во время телефонного разговора он требовал, чтобы Киев в обмен на помощь Вашингтона начал расследование деятельности Хантера Байдена. Была инициирована процедура импичмента, по итогам которой Трампа оправдали.

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