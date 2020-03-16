Украина заявила о новом периоде в отношениях с США

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в отношениях Киева и Вашингтона наступил новый период. Интервью с дипломатом опубликовало издание «Апостроф».

«Все скандалы, история с импичментом, упоминание Украины часто в негативном свете, я думаю, осталось в прошлом», — сказал Ельченко.

По словам посла, он ощущает сильную поддержку Украины со стороны и республиканцев, и демократов. «И об этом они говорят на всех встречах, даже не ожидая моих вопросов», — подчеркнул Ельченко.

В США понимают, что Украина «не по своей вине угодила в эту историю», простые американцы сочувствуют ей. Финансовая и военная помощь Киеву в 2021 году планируется не меньше, чем в 2019-м и 2020-м, отметил посол.

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Ельченко добавил, что позиция Белого дома в отношении Украины не поменялась после неудавшегося импичмента президента Дональда Трампа. Администрация Барака Обамы оказывала больше моральную поддержку, сегодня американская помощь более конкретная: «вооружение, оборудование, деньги и помощь в реформах».

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского. По некоторым данным, в июле во время телефонного разговора американский лидер требовал, чтобы Украина в обмен на помощь Вашингтона начала расследовать деятельность работавшего в нефтегазовой компании Burisma Holdings Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается главным соперником Трампа на предстоящих выборах. Была инициирована процедура импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан.

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