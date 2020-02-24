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Желание Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией

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Андрей Быстрицкий
Андрей Быстрицкий

Желание президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией от политических побед и от того, что ему недавно удалось избежать импичмента. Такое мнение выразил ТАСС председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По мнению Быстрицкого, Трамп хочет выступать в роли глобального регулятора. «Россия и Украина фигурировали в качестве участников американских внутриполитических процессов. Трамп хочет выглядеть как очень важный элемент всеобщего регулирования и пытается продемонстрировать, что у него есть, как ему кажется, определенные козыри или какие-то инструменты в руках», — пояснил аналитик.

Эксперт также предположил, что высказыванием о примирении стран глава Белого дома хочет показаться полезным союзником для всех. По словам Быстрицкого, Трамп пытается сформировать новые правила игры на международной арене, в которых вопросы идеологии и ценностей окончательно уступят место прагматичному расчету и предметному торгу. Заявления Трампа об отношениях между Россией и Украиной могут являться частью стратегии по формированию атмосферы между ключевыми государствами накануне возможного саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН, считает специалист.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании примирения России и Украины. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира. В Госдуме выразили надежду, что на Западе позицию Трампа не будут критиковать, а прислушаются к ней.

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