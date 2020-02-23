Трамп захотел примирения России с Украиной

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Американский лидер ответил таким образом на вопрос о российско-украинских отношениях. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира.

В январе Трамп порассуждал на тему того, как долго Украина сможет противостоять якобы имеющей место российской агрессии без помощи Соединенных Штатов. Об этом говорилось в записи разговора на деловом ужине в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. На записи слышно, как американский лидер спрашивает: «Как долго они продержатся в борьбе с Россией?»

В ноябре 2019-го президент США заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем. «Люди не понимают, я могу ладить», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

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