Трамп оценил отношения с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем. Об этом пишет ТАСС.

«Люди не понимают, я могу ладить», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. Кроме того, Трамп отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что у них с американским коллегой установились доверительные деловые отношения. Российский лидер отметил, что близких контактов между ними никогда не было, но выразил надежду на улучшение отношений между странами. «Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом», — посетовал Путин.

Тогда же сообщалось, что глава Белого дома понадеялся на дружбу с Россией. «Я уверен, что мы поладим с Россией, потому что там умные люди», — заявил американский лидер, добавив, что придерживается жесткого подхода к Москве.

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