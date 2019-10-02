Путин оценил отношения с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом установлены доверительные деловые отношения. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 2 октября.

По словам Путина, близких отношений с Трампом у него никогда не было. «Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом», — посетовал он.

Российский лидер выразил надежду на улучшение отношений между странами.

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В июне российский лидер заявил, что дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона. Он отметил, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу.

Между тем Трамп считает Путина прекрасным парнем. Так он охарактеризовал президента РФ после встречи в ходе саммита G20 в японской Осаке в июне.

Первая полноформатная беседа двух лидеров состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа.

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