Россияне возненавидели Трампа

За полтора года доля россиян, негативно оценивающих президента США Дональда Трампа, удвоилась и достигла 46 процентов, сообщили РИА Новости в Фонде «Общественное мнение».

Положительно к американскому лидеру теперь относятся только 13 человек из каждой сотни опрошенных (в июне 2017 года — 24).

Результаты исследования также показали, что 41 процент россиян затрудняются ответить на вопрос об отношении к президенту США.

В июле 2017 года сообщалось, что россияне несколько улучшили отношение к Дональду Трампу после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.

В ноябре 2016 года за кандидатуру Трампа на президентских выборах в Штатах выступала почти половина россиян. В его поддержку проводили митинги и пикеты.

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