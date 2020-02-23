В Госдуме оценили слова Трампа о примирении с Украиной

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление президента США Дональда Трампа примирении России и Украины. Его слова передает RT.

Бальбек отметил, что ему приятно слышать такое заявление от американского лидера. Он выразил надежду, что на Западе позицию Трампа не будут критиковать, а прислушаются к ней, и дадут возможность России и Украине наладить отношения самостоятельно.

При этом, по мнению депутата, Россия и вовсе не ссорилась с Украиной, так как никогда не оскорбляла ее народ и культуру. «Мы всегда говорили, что наши страны братские», — заключил он, призвав украинскую сторону «разобрать по кирпичикам» стену между странами.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании примирения России и Украины. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!