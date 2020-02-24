Трампа уличили в бездействии после слов о примирении России и Украины

Сенатор Алексей Пушков уличил президента США Дональда Трампа в бездействии после того, как тот захотел помирить Россию и Украину, в своем Twitter-аккаунте.

Политик задался вопросом, что американский лидер сделал для примирения двух стран. В частности, повлиял ли он как-то на Украину или Польшу, которые настроены по отношению к России недружелюбно. «В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример», — подытожил Пушков.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании примирения России и Украины. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира.

В Госдуме выразили надежду, что на Западе позицию Трампа не будут критиковать, а прислушаются к ней. Однако в Совфеде выразили сомнение в искренности слов американского президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!