В Совфеде назвали причину разногласий между Россией и Украиной

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о примирении России и Украины. В беседе с РИА Новости он выразил мнение, что причиной разногласий в отношениях Москвы и Киева являются внешние факторы.

По словам сенатора, этот конфликт выгоден многим внешним силам. Они должны прекратить поддерживать «партию войны» на Украине и конфликт сам решится, считает Косачев. «Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — резюмировал член Совфеда.

Заявление американского лидера в своем Twitter-аккаунте также прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, высказывание Трампа является очередной «хорошей миной» перед журналистами.

«Слова президента США не раз расходились с делами», — констатировал парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к «торговле русофобией».

Ранее Дональд Трамп заявил о желании примирения России и Украины. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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