Бывший генпрокурор Украины заподозрил Байдена в покушении

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал об отравлении ртутью в сентябре 2019 года и подозрении в причастности к инциденту американского политика Джо Байдена. Его слова приводит ТСН.

Шокин сообщил, что 10 сентября, в день покушения, он находился в Греции. Экс-генпрокурор вышел из машины, потерял сознание и упал. «В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для реанимации», — добавил он, отметив, что после случившегося заново учился ходить.

Спустя месяц, когда Шокин проходил курс лечения в Австрии, врач сообщил, что у него в организме обнаружена ртуть и ее содержание в пять раз больше максимально допустимого значения. «Как мне говорили знакомые в СБУ [Службе безопасности Украины], такой способ отравления несколько устаревший, но еще имеет место его применение порой», — сказал бывший генпрокурор.

Он также сообщил, что рассматривает версию причастности Байдена к отравлению. Шокин обратился в правоохранительные органы Греции, и там возбудили уголовное дело.

Виктор Шокин был уволен с поста генерального прокурора Украины в апреле 2016 года после переговоров Джо Байдена с тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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