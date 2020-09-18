Опубликовавший разговоры Байдена и Порошенко депутат подал в суд на МИД Украины

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший аудиозаписи предполагаемых разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, подал в Окружной административный суд Киева иск против МИД республики. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает «Gordonua.com».

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Деркач обвиняет министерство в том, что оно не направило ноту протеста против возможного вмешательства отдельных должностных лиц США во внутренние дела Украины. Депутат просит обязать МИД в течение пяти дней после вступления в силу решения суда внести официальное заявление о недопустимости подобного вмешательства.

Суд решает вопрос об открытии административного производства.

16 сентября Деркач опубликовал очередные аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко. На одной из них бывший вице-президент сравнивает действующего американского лидера Дональда Трампа с собакой.

В мае депутат обнародовал предполагаемые аудиозаписи бесед Порошенко и Байдена. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.

Против Порошенко возбудили дело о госизмене. Он заявил, что записи сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля начала спецоперацию против Украины.