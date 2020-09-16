На Украине опубликовали очередные записи разговоров Байдена и Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает «Страна.ua».

Первая беседа датирована 16 ноября 2016 года. В ней Байден говорит Порошенко о трудностях с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме.

В мае депутат Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, а также называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.

Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Он заявил, что аудиофайлы сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».

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