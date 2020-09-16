Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил американского лидера Дональда Трампа с собакой. Аудиозапись их предполагаемого разговора опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, передает «Страна.ua». Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

Беседа, как утверждает Деркач, состоялась в ноябре 2016 года. Байден спрашивает Порошенко о его разговоре с Трампом. Украинский лидер отвечает, что беседа была более теплой и искренней, чем он ожидал.

Байден говорит, что Трамп — как собака, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает ее, но не понимает, что с ней делать.

В мае депутат Деркач уже обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена от 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma, и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.

Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. Он заявил, что аудиозаписи сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



