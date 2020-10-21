ФБР опровергло причастность России к публикации скандальной переписки Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) опровергли причастность России к публикации скандальной переписки кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
По словам источников телеканала, ноутбук, на жестком диске которого хранятся письма сына Байдена Хантера, передан сотрудникам ФБР.
Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации. Речь идет о переписке, часть которой опубликовала New York Post на прошлой неделе.
Ранее президент США Дональд Трамп опроверг связь России с историей с сыном Байдена Хантером.
Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Они написали в письме, опубликованном Politico, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена связана с операцией России.
Ранее в октябре New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.
В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.