Трамп опроверг связь России с историей с сыном Байдена

Президент США Дональд Трамп опроверг связь России с историей с Хантером Байденом, сыном кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил в программе Fox and Friends, его цитирует «Интерфакс».

Американский лидер подчеркнул: что бы ни утверждал глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, инцидент с рассекреченными письмами сына демократа не имеет связи с Москвой. Президент также напомнил о выводах главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который утверждал то же самое.

«Это просто сумасшествие. Изворотливый Шифф вчера говорил: "Это Россия". Я имею в виду, что он больной человек, он так сильно болен», — подчеркнул Трамп.

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Речь идет о заявлении газеты The New York Times, в распоряжении которой оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном письме, датированном 17 апреля 2015 года (спустя примерно год после того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании), Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот устроил ему в Вашингтоне встречу с Байденом-старшим.

В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как он может использовать свое влияние на благо компании. Демократическая партия назвала эту информацию недостоверной. Позже стало известно, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной переписке.

Сторонники Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

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