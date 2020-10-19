Трампу дали советы перед дебатами с Байденом

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа дал ему несколько советов перед вторыми дебатами с кандидатом на этот пост от Демократической партии Джо Байденом. Об этом стало известно порталу Axios.

По его данным, команда американского лидера призвала его не перебивать Байдена во время дебатов, говорить более спокойным тоном и больше шутить. Как подсчитал Axios, во время первых дебатов глава государства не дал договорить оппоненту 71 раз.

По мнению источника портала, если бы Трамп позволил Байдену во время первых дебатов говорить, а модератору задавать вопросы, его соперник пустился бы в риторические рассуждения и выглядел бы «старчески болтливым». «Не спасайте его», — порекомендовали ему в штабе.

«Все, что Трамп должен сделать — это дать людям возможность голосовать за него. В первых дебатах он сделал прямо противоположное. Так что, надеюсь, он сможет исправиться, потому что его переизбрание может зависеть от этого», — заявил собеседник, близкий к кампании Трампа.

При этом команда хозяина Белого дома отметила, что, судя по всему, он так и не ознакомился с документом по дебатам для первого раунда.

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Помощники главы государства убеждены, что в ходе вторых дебатов он продолжит нападать на сына демократа Хантера Байдена — основную фигуру украинского скандала.

Ранее Трамп пошутил об эмиграции из США в случае проигрыша на выборах главы государства в ноябре 2020 года. По словам американского лидера, его соперник — худший кандидат в истории выборов президента США. Глава государства отметил, что, если он проиграет Байдену, ему нечем будет гордиться и, возможно, придется уехать из страны.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.