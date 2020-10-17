Президент США Дональд Трамп пошутил об иммиграции из США в случае проигрыша на выборах главы государства в ноябре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, его соперник Джо Байден является худшим кандидатом в истории выборов президента США. Трамп отметил, что, если он проиграет Байдену, ему нечем будет гордиться и, возможно, придется уехать из страны.

Ранее Трамп заявил, что Байден уступает по интеллектуальным способностям президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. По мнению главы государства, у лидеров России, Китая и Северной Кореи «на 100 процентов острый ум». Он выразил уверенность в невозможности того, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же.