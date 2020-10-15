Миллиардеры пожертвовали более миллиона долларов на проигрыш Трампа на выборах

Несколько американских миллиардеров пожертвовали более одного миллиона долларов на проигрыш действующего лидера США Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Forbes.

Состоятельные американцы перечислили деньги специальному комитету «Проект Линкольна».

Отмечается, что всего 15 миллиардеров являются участниками проекта, восемь из них присоединились в последнее время. Самая крупная сумма в комитет поступила от крупного инвестора Гордона Гетти — наследника нефтяного магната и промышленника Пола Гетти. Он пожертвовал на поражение Трампа один миллион долларов.

Еще одним донором стал наследник империи сети отелей Hyatt Hotels Джон Притцкер, который пожертвовал сто тысяч долларов. Также среди тех, кто поддержал проект, оказались американские предприниматели, управляющие крупных компаний, которые переводили суммы в пределах десяти тысяч долларов.

«Проект Линкольна», созданный в 2019 году, противостоит политическим убеждениям оппозиционной Демократической партии США. Как сообщает Forbes, в 2020 году проект привлек 58 миллионов долларов.

В начале октября сообщалось, что, согласно результатам опроса CNN, Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. Отмечалось, что показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время его противостояния с Трампом. По последним данным, за Байдена готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент. Выборы президента США состоятся 3 ноября.