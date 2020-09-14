Сопернику Трампа дадут денег на победу в одном штате

Сопернику нынешнего американского президента Дональда Трампа Джо Байдену дадут 100 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post.

Пожертвовать деньги решил бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Они должны пойти на избирательную кампанию кандидата от Демократической партии во Флориде.

По словам советника Блумберга Кевина Шики, так миллиардер предоставит штабу демократа возможность направить дополнительные средства на предвыборную гонку. «Голосование во Флориде начнется уже 24 сентября, поэтому нужно быстро влить капитал в этот штат. Майк считает, что такие инвестиции позволят использовать ресурсы демократов в других штатах», — подчеркнул Шики.

Отмечается, что часть пожертвования пойдет на телевизионную рекламу на английском и испанском языках, а также на финансирование уже существующих проектов кампании. Флорида — один из «колеблющихся» штатов, от голосования там нередко зависит победа того или иного кандидата на выборах.

2 сентября стало известно, что Трамп потратил рекордную сумму на интернет-рекламу — 64,7 миллиона долларов. Расходы президента превысили предыдущий рекорд, который поставил Майкл Блумберг. В 2020 году тот потратил 62,2 миллиона долларов на предвыборную кампанию.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

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