Поддержавшие в 2016 году Трампа штаты переметнулись к Байдену

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден лидирует в шести штатах, которые принесли действующему президенту США Дональду Трампу победу в 2016 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные опросов.

Опросы New York Times / Siena College в шести «колеблющихся штатах» вместе с национальными опросами показали лидерство кандидата от демократов в шести штатах, чьи голоса помогли Трампу одержать победу на предыдущих президентских выборах, причем в трех из них — в двузначных значениях.

Так, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов в Пенсильвании и на 11 процентных пунктов в Мичигане и Висконсине, потенциально возвращая три штата «голубой стены» (штаты, традиционно отдающие голоса демократам), которую Трамп пробил, чтобы победить Хиллари Клинтон в 2016 году.

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Бывший вице-президент США также лидирует и в трех остальных штатах, которые считаются более склонными к республиканцам: во Флориде Байден опережает Трампа на 6 процентных пунктов, в Аризоне — на 7, а в Северной Каролине — на 9.

Если остальные штаты не изменят предпочтений, за демократического кандидата прогнозируется 335 голосов выборщиков против 203 голосов за действующего главу Белого дома. Издание отмечает, что повторение результатов Трампа в 2016 году зависит от его способности сохранить хотя бы один из трех штатов «голубой стены», где недовольство торговлей и потерей рабочих мест в производстве помогли ему переместиться в Белый дом.

Ранее представители Демократической партии США заявили, что демократы проведут в Милуоки (штат Висконсин) почти полностью виртуальный общенациональный съезд партии по выдвижению кандидатур на пост президента. Ожидается, что Байден лично примет участие в процедуре становления кандидатом в президенты страны.

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