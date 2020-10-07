Байден максимально увеличил отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 16 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN.

Показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время его противостояния с Трампом. По последним данным, за Байдена готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за американского лидера — 41 процент.

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Большинство респондентов предпочли Байдена Трампу по таким вопросам, как равенство рас, здравоохранение, коронавирус, номинации в Верховный суд и вопрос преступности. Также улучшился и позитивный рейтинг кандидата-демократа. Положительное мнение о Байдене сложилось у 52 процентов американцев, а о Трампе — у 39 процентов.

При этом 9 из 10 избирателей признались, что уже окончательно определились с электоральными симпатиями. Восемь процентов граждан заявили, что могут передумать в пользу Байдена.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.