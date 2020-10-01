Трамп оценил дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп оценил прошедшие накануне дебаты с оппонентом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом он рассказал во время выступления перед сторонниками в Миннесоте, передает ТАСС.

Американский лидер признался, что он «получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо (так он называет Байдена)». «Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу», — похвалился он.

По словам главы государства, он сделал то, что отказывались делать коррумпированные СМИ. «Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, 47 лет предательства, 47 лет провалов», — поделился он.

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Трамп добавил, что рейтинги теледебатов оказались самыми высокими за всю историю кабельного телевидения. При этом, по данным исследовательской службы Nielsen, мероприятия по телевизору посмотрели 73 миллиона человек. Аудитория уменьшилась по сравнению с 2016 годом почти на 15 процентов. Во время предыдущей президентской гонки за первой публичной дискуссией Трампа и Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов, следили около 84 миллионов человек.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.