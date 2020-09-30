Раскрыты самые популярные в поисковиках после дебатов Байдена и Трампа слова

Компания-издатель словарей и справочников Merriam-Webster раскрыла самые популярные слова, которые американцы смотрели в поисковиках во время и после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post.

Речь идет о словосочетании «белый расист» и слове «Антифа» (название ультралевого движения). Другие популярные в поиске слова — это «фашист», «расизм» и «нетерпимый».

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The New York Post отмечает, что они прозвучали, когда на дебатах, которые прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде 30 сентября, Трампа попросили прокомментировать действия ультраправых группировок в охваченных протестами городах. Президент в свою очередь отказался называть их расистскими и счел происходившее «проблемой левых, а не правых».

В десятках городов США весной и летом 2020-го проходили массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Чернокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны полицейского.

Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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