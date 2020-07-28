Трамп посоветовал винить Россию в американских погромах

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру обвинить Россию в волне уличных погромов. Соответствующий пост появился в Twitter.
Глава государства отреагировал на слова демократа Надлера, который назвал насилие членов ультралевого движения «Антифа» мифом. По мнению Трампа, они — анархисты, чьей незаконной деятельности есть видеодоказательства. «Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!» — предложил американский президент.
В конце мая Трамп пообещал, что движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией.
В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Чернокожий мужчина погиб в Миннеаполисе 25 мая после грубого обращения со стороны полицейского.
Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.