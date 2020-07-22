В США «зеленый человечек» отбил своего напарника у радикалов и попал на видео

В американском Портленде, штат Орегон, радикалы из ультралевого движения «Антифа» напали на одного из силовиков, направленных в город по распоряжению президента США Дональда Трампа для обеспечения порядка на улицах. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как группа протестующих набрасывается на правоохранителя, когда тот пытается задержать одного из радикалов. Ему на помощь приходит его напарник, которому удается отбить своего коллегу от нападавших, пригрозив им пистолетом.

По данным канала, запечатленные на видео силовики, скорее всего, являются сотрудниками министерства внутренней безопасности США, которые участвуют в подавлении протестов и обычно работают в форме без опознавательных знаков. Ранее в СМИ их уже окрестили «тайной полицией» Трампа и «зелеными человечками» по аналогии с российскими спецназовцами в зеленой униформе без знаков различия, которые были задействованы в Крыму в 2014 году.

Как отмечалось, подобные спецотряды, состоящие из числа сотрудников Службы пограничного контроля, Службы маршалов, Федеральной службы охраны и ряда других подразделений министерства внутренней безопасности, патрулируют улицы в США на протяжении нескольких недель. Это уже вызвало серьезные опасения у американских политиков из Демократической партии, которые заявили, что происходящее является «прямым оскорблением американской демократии».