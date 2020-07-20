«Голая Афина» с протестов в США попала на видео

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Женщина, одетая только в маску и шапку, которую в США окрестили «голой Афиной», вышла протестовать на улицы американского города Портленд. На нее обратило внимание издание Oregon Live.

На опубликованных в социальных сетях видео «голая Афина» сначала шагает по тротуару, а затем садится и начинает практиковать серию поз из йоги и балета перед представителями правопорядка.

Дейв Киллен (Dave Killen), фотограф The Oregonian / Oregon Live, который сделал вирусные снимки протестующей, рассказал, что полицейские стреляли перцовыми шариками ей в ноги, и что к женщине подбежал другой демонстрант с самодельным щитом, но она обошла его стороной. По словам фотографа, полицейские ушли примерно через 10 минут после того, как появилась «голая Афина».

В городе продолжаются протесты, возникшие на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после жесткого ареста полицейскими в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола также проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.