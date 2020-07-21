В США испугались «тайной полиции» Трампа

Сенаторы и мэры американских городов, представляющие Демократическую партию, испугались и всерьез обеспокоились действиями так называемой тайной полиции президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

Как отмечает издание, улицы городов США уже несколько недель патрулируют специальные отряды, созданные из числа сотрудников Службы пограничного контроля, Службы маршалов, Федеральной службы охраны и ряда других подразделений министерства внутренней безопасности. В частности, такие группы силовиков были замечены в Портленде, штат Орегон, где они участвовали в задержании протестующих, действуя без каких-либо опознавательных знаков.

Изначально главной задачей подобных отрядов была охрана федеральных зданий, однако, считают демократы, теперь Трамп пытается использовать их для «восстановления порядка» и развязывания культурной войны между черным и белым населением в охваченных протестами городах. При этом силовики, из числа которых формируются подобные группировки, обычно проходят подготовку, пригодную скорее для участия в боевых действиях, чем для работы с гражданским населением. В результате при разгоне участников акций протеста они зачастую работают слишком грубо и не пытаются соблюдать конституционные права американцев.

«Это происходит средь бела дня и является прямым оскорблением американской демократии. У людей должна быть возможность выражать свои политические взгляды согласно первой поправке и не бояться репрессий со стороны федерального правительства», — заявил бывший сенатор от штата Висконсин Расс Файнгольд (Russ Feingold). По его словам, происходящее в Портленде раньше можно было представить в какой-нибудь стране, где царит абсолютное беззаконие, а не в США, однако теперь это стало мрачной американской реальностью.

Как пояснила The Independent бывший помощник министра внутренней безопасности США Джульетт Кайем (Juliette Kayyem), сначала Трамп пытался использовать для этих целей сотрудников Минобороны, однако, получив отпор от Пентагона, решил обратиться в министерство внутренней безопасности. «Министерство внутренней безопасности — слабое звено, потому что его руководство полностью принадлежит Трампу», — отметила она.

Внимание на использование Трампом сотрудников служб безопасности без каких-либо опознавательных знаков для подавления протестов в американских городах CNN обратило в начале июня. Тогда телеканал отметил, что эта ситуация позволяет провести аналогии с ситуацией в Крыму в 2014 году, когда в ходе спецоперации на полуострове использовались так называемые зеленые человечки — российские спецназовцы в зеленой униформе без знаков различия.