Байден собрал миллионы долларов за время дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собрал почти десять миллионов долларов пожертвований за время дебатов со своим соперником, нынешним лидером страны Дональдом Трампом. Об этом сообщил штаб Байдена, пишет РИА Новости.

С 9 вечера по местному времени во вторник (4:00 мск) и до полуночи Байдену пожертвовали деньги 215 тысяч спонсоров, в том числе 60 тысяч новых жертвователей. Лишь за один час демократ собрал 3,8 миллиона долларов.

Всего в сентябре Байден отличился показателями сбора пожертвований, превзойдя Трампа примерно на 141 миллион. При этом в августе Байден собрал 365 миллионов долларов, а Трамп — 154 миллиона долларов.

Однако сборы не гарантируют преимущества на президентских выборах. Так, в 2016 году Хиллари Клинтон превзошла Трампа по собранным и потраченным средствам в несколько раз, но выборы не выиграла.

В ходе дебатов Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал своего оппонента сделать то же самое. Согласно документу, в прошлом году Байден с супругой Джилл получили доход в 985 233 доллара. С этой суммы они заплатили федеральные налоги в размере 299 346 долларов.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.