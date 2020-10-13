Трамп наябедничал на Байдена

Президент США Дональд Трамп наябедничал на своего соперника, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который якобы пренебрегает рекомендациями по профилактике коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер посоветовал прессе обратить внимание на то, что Байден «кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску везде». Он пожаловался на то, что эта информация замалчивается. «"Журналистика" достигла низшего уровня в истории. Печально, что эти так называемые ведущие СМИ знают об этом и им наплевать», — посетовал глава государства.

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Ранее Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. «Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил начальник его собственного штаба. Если бы Байден был главным, возможно, 2,2 миллиона человек умерли бы от этой [коронавирусной инфекции] гораздо более смертельной болезни!» — заявил глава Белого дома.

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида, спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.