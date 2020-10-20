Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) провести расследование в отношении деятельности Байдена. Об этом сообщает Reuters.

При этом не уточняется, кого именно имел в виду американский глава: кандидата на этот пост от Демократической партии Джо Байдена или его сына Хантера.

Заявление Трампа передала и пресс-служба Белого дома. «На первый взгляд, более виновным быть невозможно», — заявил он, предложив позвонить директору ФБР Кристоферу Рею и спросить о Байдене у него. Однако кого именно он имел в виду — Джо или Хантера — в сообщении также не говорится.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.