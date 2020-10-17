Трамп назвал Байдена и его семью преступной группировкой

Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байдена и его семью преступной группировкой. Об этом сообщает Newsweek.

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Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что его оппонента нужно посадить. «Семья Байденов, да и другие, но семья Байденов — коррумпированная, коррумпированная семья! Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — говорил Трамп.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

В мае в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Виктора Шокина с поста генерального прокурора. Тот расследовал незаконную деятельность Burisma на Украине.

По данным опроса, на начало октября Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. За него готовы были проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент. Отмечалось, что показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время противостояния.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.