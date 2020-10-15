Медиамагнат-сторонник Трампа предсказал его поражение на выборах

Влиятельный сторонник американского лидера Дональда Трампа, австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок предсказывает действующему президенту США поражение на грядущих выборах. Об этом пишет Daily Beast.

По данным издания, Мердок рассказывает своему окружению, что верит в безоговорочную победу кандидата-демократа Джо Байдена. Медиамагнат якобы испытывает отвращение из-за действий Трампа во время эпидемии коронавируса и считает, что в этом вопросе президент сам себе враг, поскольку не прислушивается к советам. Кроме того, медиамагнат крайне недоволен нескончаемой кризисной ситуацией, которая не прекращается в американской администрации из-за главы государства.

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Daily Beast отмечает, что об этом рассказали сразу трое собеседников из окружения Мердока. В то же время сам бизнесмен отказался комментировать слухи. «Без комментариев, за исключением того, что я никогда не называл Трампа идиотом», — написал он. Таким образом медиамагнат опроверг статью двухлетней давности о том, что якобы назвал президента «гребаным идиотом» после разговора об иммиграционной политике.

Несмотря на уверенность в поражении Трампа, Мердок продолжает оказывать ему поддержку, отмечает Daily Beast. В частности, в подконтрольных ему СМИ появляются обличающие Байдена статьи.

Ранее сообщалось, что несколько американских миллиардеров пожертвовали более одного миллиона долларов ради проигрыша Трампа. Байден при этом собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию.

По данным опроса, на начало октября Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. За него готовы были проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент. Отмечалось, что показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время противостояния.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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