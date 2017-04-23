NYT узнала о еженедельных телефонных беседах Трампа с медиамагнатом Мердоком

Президент США Дональд Трамп еженедельно беседует по телефону с медиамагнатом Рупертом Мердоком. Об этом в субботу, 22 апреля, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, собеседники, в числе прочего, обсуждают вопросы политики и стратегии, Также Мердок «подбадривает Трампа, когда тот падает духом, и призывает его сосредоточиться на экономике, а не отвлекаться на прочие темы».

Издание добавляет, что медиамагнат и американский лидер «разрабатывают стратегию», причем оба «никогда не поддаются критикам».

Помимо этого, в апреле Мердок позвонил в Белый дом, чтобы подбодрить пресс-секретаря Шона Спайсера, подвергшегося жесткой критике за сравнение действий сирийского руководства, якобы имеющего отношение к химатаке в Идлибе, с поведением Адольфа Гитлера.

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Собеседники NYT добавили, что прочные и доверительные отношения между Трампом и Мердоком установились давно. Подчеркивается, что «отношение Трампа [к другим людям] зависит от двух главных факторов: личного успеха и лояльности по отношению к нему. У Мердока есть и то, и другое». Издание добавляет, что подконтрольная Мердоку газета The New York Post и телекомпания Fox News ранее чаще других освещали события касательно Трампа в позитивном ключе.