Трамп подтвердил свой отказ поужинать с журналистами

Президент США Дональд Трамп отметит сотый день правления встречей со своими сторонниками. В микроблоге в Twitter он написал, что в следующую субботу проведет «большое собрание в Пенсильвании». Как сообщает ТАСС, мероприятие пройдет в городе Гаррисберге.

Таким образом, Трамп косвенно подтвердил свой отказ принять участие в ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который традиционно устраивается по истечении первых 100 дней правления каждого президента.

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26 февраля Трамп уже заявлял, что не будет присутствовать на ужине Ассоциации. Причины пропуска мероприятия он не уточнил, однако за несколько дней до этого назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а также в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив этот телеканал «ужасной организацией».

12 апреля Трамп заявил, что успехи его администрации за первые 100 дней у власти будут лучшими за всю историю страны.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Первый ужин корреспондентов состоялся в 1921-м, а первым президентом, который посетил его, стал Калвин Кулидж в 1924 году. Последний раз традиционный прием пропустил президент США Рональд Рейган в 1981-м, так как он восстанавливался после совершенного на него 30 марта покушения.