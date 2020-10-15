Байдену пожертвовали рекордную сумму на предвыборную кампанию

Кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байден собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию. Об этом он написал в своем Twitter.

Демократ рассказал, что в сентябре ему пожертвовали 383 миллиона долларов. Поблагодарив своих избирателей, Байден добавил, что ему предстоит еще много работы.

Агентство Bloomberg отмечает, что эта сумма — рекорд для кандидата за время предвыборной кампании. Так, в августе он собрал примерно 365 миллионов долларов пожертвованиями. В распоряжении избирательного штаба Байдена сейчас около 432 миллионов долларов, всего ему пожертвовали примерно 5,5 миллионов человек.

Ранее стало известно, что несколько американских миллиардеров пожертвовали более одного миллиона долларов на проигрыш действующего лидера США Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах. Они перечислили деньги специальному комитету «Проект Линкольна».

Выборы в США пройдут 3 ноября.

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