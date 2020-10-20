Трамп перечислил своих врагов

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Аризона перечислил своих врагов. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что, помимо своего оппонента Джо Байдена, он сражается с левыми СМИ, технологическими гигантами и «вашингтонским болотом». Поясняется, что под последним термином он подразумевает лоббистскую индустрию, отстаивающую принятие тех или иных законов в пользу отдельных секторов и компаний.

Ранее Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении деятельности Байдена. При этом не уточняется, кого именно имел в виду глава Белого дома: кандидата на этот пост от Демократической партии Джо Байдена или его сына Хантера.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.