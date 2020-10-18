Трамп похвастался вооружением США и захотел устанавливать мир силой

Президент США Дональд Трамп похвастался вооружением Соединенных Штатов и захотел устанавливать мир силой. Он заявил об этом, выступая на митинге в штате Висконсин, передает ТАСС.

По словам Трампа, после создания новых вооружений, США стали самой мощной с военной точки зрения страной в мире. Однако американский лидер выразил надежду на то, что оружие никогда не придется применять.

«У нас сейчас самые мощные вооруженные силы. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это», — заявил Трамп.

Ранее Трамп во время встречи со своими сторонниками во Флориде вновь станцевал под песню Y.M.C.A. американской группы Village People. До этого Дональд Трамп исполнял зажигательный танец под песню Y.M.C.A. 14 октября, выступая на митинге, перед своими сторонниками.