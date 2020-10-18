Премьер Хорватии получил письмо с подозрительным порошком и угрозами

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил письмо с подозрительным порошком и угрозами, их передали полиции. Об этом сообщает агентство HINA со ссылкой на источники в правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС).

По словам источника, члены партии вызвали полицию, конверт с сомнительным содержимым направлен на криминалистическую экспертизу. Текст письма якобы заканчивается словами «Для предателей одно из лекарств – "Новичок"».

В сентябре американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. При изучении корреспонденции, которое проводится вне Белого дома, в одной из посылок обнаружили яд рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов. Как позже сообщил CNN со ссылкой на правоохранителей, отправителем посылки с ядом оказалась женщина, она была задержана.