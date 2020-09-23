Подозреваемая в попытке отравления Трампа заявила о своей невиновности

Гражданка Канады Паскаль Феррье (Pascale Ferrier), подозреваемая в попытке отравления президента США Дональда Трампа, заявила о своей невиновности. Об этом сообщает телеканал CBC.

Женщина предстала перед судом в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Ей предъявлено обвинение в угрозе американскому президенту. В ходе заседания судья внес ходатайство о невиновности Феррье от имени 53-летней канадки.

Отмечается, что рассмотрение дела было отложено до понедельника, 28 сентября. До этого времени Феррье будет находиться под арестом. Представитель прокуратуры заявил, что попросит отказать канадке в освобождении под залог, учитывая тяжесть обвинения и опасения насчет возможного побега подозреваемой.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу. При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов. Через два дня подозреваемую задержали при попытке въезда в США из Канады.