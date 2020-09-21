Отправителем посылки с ядом для Трампа оказалась женщина

Отправителем посылки с ядом рицином для президента США Дональда Трампа оказалась женщина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, власти задержали вооруженную женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Вскоре ей должны предъявить обвинения.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица, подозреваемая была взята под стражу сотрудниками таможни и пограничной службы США на пограничном переходе «Мост Мира» недалеко от Буффало. Ее имя не раскрывается.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в отправке рицина в Белый дом при попытке въезда в США из Канады.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу. При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.