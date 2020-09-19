Трампа попытались отравить

Американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

При изучении корреспонденции, которое проводится вне Белого дома, в одной из посылок обнаружили яд рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.

Секретная служба США, охраняющая главу государства, начала расследование. Также следственные мероприятия проводит ФБР. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

В октябре 2018 года американские спецслужбы арестовали подозреваемого в попытке отравления Трампа и высокопоставленных сотрудников Пентагона. Тогда 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил несколько конвертов с рицином в Белый дом, а также главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.