Отправившего посылки с ядом в Пентагон выдал обратный адрес

Посылки с рицином — чрезвычайно токсичным ядом растительного происхождения — отправил в Пентагон бывший военнослужащий Военно-морских сил США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники.

По их информации, один из конвертов с ядом содержал обратный адрес. Именно он вывел следователей на предполагаемого отравителя. Имя бывшего военного не раскрывается. Арестован ли он, также не сообщается.

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О том, что неизвестные прислали в Пентагон посылки с ядом, стало известно 2 октября. Сообщалось, что они были адресованы министру обороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу Джону Ричардсону.

Fox News уточняет, что подобные посылки также направлялись в техасский офис сенатора Теда Круза и в Белый дом. Получателем последней значился Дональд Трамп. Отмечается, что ни в резиденцию главы государства, ни в Пентагон конверты не попали: почту предварительно проверяют в других помещениях.

Рицин — белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий. Противоядия от него не существует. К ущербу для здоровья или даже летальному исходу этот яд может привести только в том случае, если попадает в организм через дыхательные пути или напрямую в кровь, а также в определенной концентрации.

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