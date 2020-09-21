Задержан подозреваемый в попытке отравления Трампа

Подозреваемого в попытке отравления американского лидера Дональда Трампа ядом рицин задержали при попытке въезда в США из Канады. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах.

Информации о задержанном в настоящее время нет.

19 сентября американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу. При изучении корреспонденции в одной из посылок обнаружили рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов.