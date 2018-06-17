Посол США получила конверт с белым порошком и угрозами

Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с подозрительным белым порошком и угрозами. Об этом сообщает CTV News.

Конверт, который поступил в дипмиссию, был перехвачен сотрудниками службы безопасности. Специалисты признали вещество неопасным. В письме неизвестный угрожал Крафт расправой, если она не покинет должность посла.

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Американская и канадская стороны начали расследование.

Отношения между Канадой и США ухудшились после решения американского лидера Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.

Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена.

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