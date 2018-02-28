На военной базе в США 11 человек вскрыли письмо и пострадали

На военной базе США в районе Вашингтона 11 человек пострадали после того, как вскрыли письмо в административном здании. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на пожарно-спасательную службу Арлингтона.

В результате инцидента троих военных госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Полковник, комендор-сержант и капрал попали в больницу с жалобами на «горящие руки и лица», у одного из них пошла кровь из носа.

ФБР начало расследование.

12 февраля супруга Дональда Джона Трампа-младшего, сына президента США, открыла конверт с белым порошком, адресованный своему мужу. Ее в качестве предосторожности отправили в больницу, позднее выяснилось, что угроза оказалась ложной.

В марте 2017 года 11 человек в польском городе Кошалин девять сотрудников суда и двое полицейских попали в инфекционное отделение местной больницы после вскрытия конверта, содержавшего белый порошок.

За несколько дней до этого в парижском офисе Международного валютного фонда сработало замаскированное под письмо взрывное устройство, отправленное по почте. Ранения получил один человек.

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