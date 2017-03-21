Из-за конверта с белым порошком в Польше госпитализировали 11 человек

Девять сотрудников суда польского города Кошалин (Западно-Поморское воеводство) и двое полицейских были госпитализированы после вскрытия конверта, содержавшего белый порошок. Об этом сообщает RMF24.

Все они отправлены в инфекционное отделение местной больницы.

Пакет был получен в суде утром 21 марта. После вскрытия в нем обнаружилось подозрительное содержимое. В сопроводительной записке говорилось, что в других почтовых отправлениях в адрес суда находится взрывчатка. «Мы приняли решение об эвакуации из здания всех находившихся в нем людей», — заявила представитель муниципальной полиции Беата Галка.

Всего в безопасное место было выведено 180 человек.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район, где находится суд, на место были вызваны медики. Содержимое пакета отправлено на лабораторное исследование.

Ранее 21 марта сообщалось, что греческим полицейским удалось перехватить восемь бандеролей со взрывчаткой, которые предназначались для отправки европейским политикам и главам транснациональных корпораций.

16 марта в парижском офисе Международного валютного фонда сработало замаскированное под письмо взрывное устройство, отправленное по почте. Ранения получил один человек.