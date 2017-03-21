Греческие полицейские нашли восемь предназначенных для политиков ЕС посылок-бомб

Греческие полицейские обнаружили восемь посылок со взрывчаткой, которые предназначались для отправки европейским политикам и главам транснациональных корпораций. Об этом сообщает The Independent.

Стражи порядка нашли подозрительные отправления в почтовом сортировочном центре, расположенном к северу от Афин. Внутри находились взрывчатые вещества, используемые в пиротехнических изделиях.

Местная анархистская группировка «Заговор огненных ячеек» объявляла, что рассылка бомб в рамках операции «Возмездие» продолжится. 16 марта террористы отправили конверт с взрывчаткой в парижский офис Международного валютного фонда — тогда пострадал один человек. За день до этого схожую отправили на имя министра финансов ФРГ Вольфанга Шойбле. Она была перехвачена сотрудниками службы безопасности.

The Independent отмечает, что «Заговор огненных ячеек» стремится атаковать еврочиновников, которые вели переговоры с властями Греции в 2015 году во время финансового кризиса.