В парижском офисе МВФ взорвался конверт

В офисе Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв, бомба находилась в конверте. Пострадал один человек, сообщил Reuters источник в полиции. По словам собеседника агентства, ранения оцениваются как незначительные.

По информации BFMTV, пострадавшим является 66-летний мужчина. Он получил травмы рук и лица, уточняет BBC News.

Само здание, в котором расположен офис, не повреждено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

28 февраля во французском городе Вильоньон во время выступления президента Франсуа Олланда случайно открыл огонь жандарм, находившийся на крыше со снайперской винтовкой. Он упал, в результате чего его оружие выстрелило. Ранения получил сам жандарм, а также официант.