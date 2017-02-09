На АЭС во Франции произошел взрыв

На атомной электростанции во французском городе Фламанвиль (регион Нижняя Нормандия, северо-запад страны) произошел взрыв. Об этом сообщает Ouest France.

Взрыв прогремел в 10:00 по местному времени (12:00 мск) в машинном зале, после чего возник пожар. Реакторная зона повреждений не получила. Пострадали пять сотрудников.

Администрация не стала вводить в действие план экстренных мероприятий при аварии, так как угрозы радиоактивного заражения нет.

На месте ЧП работают пожарные, медики и сотрудники других экстренных служб.

25 октября 2012 года на АЭС Фламанвиль произошла утечка радиации внутри одного из реакторов, который находился на техническом обслуживании и был полностью остановлен. Ввиду незначительности инцидента, было принято решение не проводить эвакуацию персонала.